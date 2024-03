Bianca Censori ŚWIECI POŚLADKAMI na lotnisku w towarzystwie Kanye Westa (FOTO)

Ixi 5 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Nie ma się co użalać, ona dobrze wie co robi. To dorosła kobieta, decyduje o sobie. Widać świecenie golizna jej odpowiada, jest uśmiechnięta i wyluzowana. Przed poznaniem KW też lubiła się rozbierać, wystarczy popatrzeć na stare zdjęcia.