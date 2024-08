Bianca Censori w body z głębokim dekoltem przyuważona na imprezie męża. Rozsiadła się w pierwszym rzędzie razem z SIOSTRAMI (FOTO)

Kanye West i Bianca Censori funkcjonują w mediach w dość nietypowy sposób: on zakłada na siebie coraz więcej, a jego żona - coraz mniej. Każde ich wspólne wyjście wywołuje w mediach sensację, co czasem jest im zdecydowanie na rękę. Tak jest tym razem, a ukochana rapera została przyuważona przy okazji obecności na jego muzycznym wydarzeniu.

Bianca Censori na imprezie męża. Towarzyszyły jej siostry

Portal Page Six wskazuje, że na muzyczną imprezę rapera w Delta Center wpadły też siostry Bianki. Alyssia i Angelina również usiadły w pierwszym rzędzie, jednak po strojach wnioskujemy, że preferują nieco "skromniejszy" styl niż żona rapera. Daily Mail wskazuje, że druga z sióstr sama pochwaliła się obecnością na evencie na Instastories.

Spekuluje się, że w wydarzeniu wzięła udział również mama sióstr Censori, Alexandra. Nie było za to jej ojca, który miał być "przerażony" stylizacjami córki i ponoć wezwał nawet Westa na pogadankę. Jeśli faktycznie tak było, to wygląda na to, że ich rozmowa nie była jednak zbyt owocna...