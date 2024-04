Bianca Censori wywodzi się z rodziny GANGSTERÓW. Jej ojciec siedział w więzieniu, a wujek dostał dożywocie za MORDERSTWO

Podobnie jak w przypadku każdej swojej poprzedniczki, obecną ukochaną Kanye Westa również z jednej strony cechuje, zdawałoby się, patologiczna wręcz uległość, a z drugiej natura skandalistki i skłonność do ekshibicjonizmu. Bianca Censori stała się dla kontrowersyjnego artysty kolejnym "manekinem" do strojenia w awangardowe szaty warte krocie, im bardziej skąpe i nietuzinkowe, tym lepiej.

29-latka zaczęła się nie tylko ubierać, ale również zachowywać pod dyktando męża. Chodzą słuchy, że ekscentryczny muzyk ma instruować ukochaną, co ma jeść, a nawet... kiedy wolno jej się odzywać. Nic więc dziwnego, że rodzina pięknej Australijki nie darzy sympatią jej ukochanego i ma słuszne obawy co do trwającego niespełna dwa lata małżeństwa.