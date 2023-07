Biegły sądowy o wypadku syna Sylwii Peretti: "Zupełny brak wyobraźni"

Zobacz także: Sylwia Peretti: Wszystko to, co mamy z mężem, zawdzięczamy wyłącznie swojej ciężkiej pracy.

Biegły sądowy o wypadku 24-letniego Patryka Peretti

Władze Krakowa opublikowały na Facebooku nagranie tragicznego w skutkach zdarzenia "ku przestrodze i z prośbą o zachowanie bezpieczeństwa na drogach". W rozmowie z magazynem "Wprost" przykry przypadek Patryka omówił biegły sądowy w zakresie wypadków komunikacyjnych. Marek Młodożeniec nie ma złudzeń co do wydarzeń z feralnej nocy w centrum Krakowa.

Gdyby kierowa jechał z dozwoloną prędkością (...), droga hamowania to niecałe 30 metrów. Nie doszłoby wtedy do takiej tragedii - mówi.

W rozmowie z tygodnikiem biegły sądowy odniósł się też do matki zmarłego 24-latka, Sylwii Pereti. W jednym z wywiadów gwiazda "Królowych życia" chwaliła się, że jej syn "kocha szybką jazdę, co ma po niej" . Celebrytka także miała "luźny" stosunek do przestrzegania obowiązujących przepisów. Doszło do tego, że uzbierała 98 punktów karnych i straciła prawo jazdy. Biegły zganił taką postawę.

Jeśli ktoś dostaje 98 punktów karnych, to znaczy, że nigdy nie powinien znaleźć się na drodze i nie powinien mieć uprawnień do kierowania - stwierdził. Taka osoba jest zagrożeniem: dla siebie, dla innych kierowców, dla pieszych. To jest coś porażającego, jeśli ktoś jeszcze się tym publicznie chwali... To zupełny brak wyobraźni, nie wiem nawet jak to inaczej nazwać. Często słyszę określenia, że ktoś jeździł szybko, ale bezpiecznie. To się nie łączy ze sobą.