Big Brother: Ponad 20 lat temu byli na ustach całej Polski. Jak wyglądają i co słychać u uczestników pierwszego sezonu? (ZDJĘCIA)

"Big Brother" po raz pierwszy pojawił się na ekranach telewizorów Polaków w 2001 r . Do naszego kraju licznie trafiały wówczas wielkie widowiska rozrywkowe, które zdążyły już podbić serca milionów widzów za granicą. Publiczność żądna powiewu świeżości w ramówkach największych stacji oczekiwała zupełnie nowej jakości i wrażeń. To właśnie zapewnił debiut rodzimej wersji jednego z najpopularniejszych reality show w historii mediów .

Publiczność do dziś doskonale pamięta nazwiska i wizerunki uczestników kultowej już pierwszej edycji reality show. Oni sami w zdecydowanej większości zniknęli z przestrzeni medialnej, lecz od czasu do czasu przypominają o sobie, przeważnie w kontekście wspominek programu. Warto również nadmienić, że "Big Brother" okazał się trampoliną do dalszej kariery telewizyjnej Martyny Wojciechowskiej, 27-letniej wówczas współprowadzącej, która przeprowadzała rozmowy z bohaterami opuszczającymi dom Wielkiego Brata. Duet ekranowy stworzyła u boku Grzegorza Miecugowa.