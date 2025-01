Billy Ray Cyrus REAGUJE (?) na post syna w sprawie jego zdrowia: "MÓDLCIE się za moją rodzinę"

Chciałem być taki, jak ty. Dzień, w którym mnie adoptowałeś, był najszczęśliwszym dniem w moim życiu. Niestety, mężczyznę, którym tam rozpaczliwie chciałem być, teraz ledwo poznaję. Wygląda na to, że ten świat cię pokonał i stało się to oczywiste dla wszystkich oprócz ciebie - pisał Trace kilka dni temu.

Billy Ray Cyrus reaguje (?) na apel syna

Emocjonalny list w mediach społecznościowych, w którym syn muzyka wyraził troskę o niego, wywołał ogromne emocje. Był również szeroko komentowany w sieci. Po kilku dniach głos w sprawie jednak bardzo wymownie zabrał sam zainteresowany. Billy Ray Cyrus udostępnił na YouTube klip do swojego utworu "Somebody Said a Prayer" z 2009 roku, w którym wystąpił m.in. Trace. W opisie dodał także kilka słów, które, jak można się domyślić, nawiązują do całej medialnej dramy wokół jego rodziny.