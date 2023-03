Biskup odprawił mszę w intencji zdrowia Marty Kubackiej. Wzruszające słowa z ambony

Monia 11 min. temu zgłoś do moderacji 1 6 Odpowiedz

Nigdy nie zrozumiem modłów do bogów. Ponoć z jednej strony to co nas spotyka to wola boża, więc z tego wynika,że tego chce. Ten bóg. Swoją drogą jak trzeba być okrutnym żeby chcieć chorób i smierci. Ale jak wierni się pomodlą to może ten bóg zmieni zdanie. Taki fircyk. Jak poprisisz to się zastanowię i udzielę łaski . Nie rozumiem jak można serio traktować modły. Pani Kubackiej zyczę dużo siły i najlepszych, najmadrzejszych lekarzy. Trzymam kciuki za całą rodzinę.