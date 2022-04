Blac Chyna twierdzi, że przyłożyła broń do głowy Roba Kardashiana i dusiła go kablem do ładowarki DLA ŻARTU

Alka 14 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

On był fajnym i wesołym chłopakiem, ale odkąd matka zaczęła widzieć w dzieciach tylko maszynkę do hajsu i zaczęli mieć mega parcie na szkło to chłopak nie wytrzymał. Sam wybór na partnerkę tej patusiary świadczy jaki był jego stan i w jakiej desperacji był żeby dostać choć namiastkę miłości, której nie otrzymywał od matki i większości sióstr, tylko Khloe próbowała mu pomóc, Kim publicznie nim gardziła. Chyna chyba nie wie co robi bo Kardashianki i Jennerki to naprawdę wpływowe kobiety i nawet jeśli pójdą z nią na ugodę żeby nie wyciągała brudów, to dojadą ją za kulisami.