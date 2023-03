Blake Lively poradziła fance, żeby RZUCIŁA chłopaka. Takiej reakcji się nie spodziewała...

Agata 43 min. temu zgłoś do moderacji 21 3 Odpowiedz

Uwielbiam ją prywatnie! Nie widziałam wielu filmów z nią, ale to co pokazuje w SM, ona i Ryan Reynolds, jest fenomenalne. Wspaniałe poczucie humoru i dystans do siebie. Uwielbiam takich ludzi :)