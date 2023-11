Blanka Lipińska kontra matki starcie drugie, Cichopek "obgaduje" Hakiela oraz Rozenek w Sejmie (OKIEM PUDELKA)

Hołownia to nie jedyny celebrycki, ale i pozytywny akcent polityczny na naszym podwórku. W ostatnią środę na Wiejskiej pojawiła się również Małgorzata Rozenek-Majdan, która wzięła udział w debacie dotyczącej projektu ustawy ws. refundacji in vitro. Gwiazda TVN od wielu lat angażuje się w edukację i działanie na rzecz tej sprawy, więc jej występ w Sejmie wydawał się tylko kwestią czasu. Oczywiście, nie obyło się uszczypliwości ze strony polityków PiS, ale ci akurat sumiennie pracują na to, żeby nazwa ulicy, przy której pracują, nie stawała w kontraście z ich zachowaniem. Test białej rękawiczki oblany, ale Małgosi gratulujemy - jeśli korzystać z popularności, to tylko tak!