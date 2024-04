Blanka Lipińska odpowiada na życzenia od fanów: "Nie wierzę w Jezusa i nie obchodzę Wielkanocy"

Wiedzma 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Też miałam momenty zwątpienia, ale kiedy zdarzyło się w moim życiu kilka sytuacji które świadczyły że Bóg istnieje, przestałam wątpić. Nie wszystko jest z tą moją wiarą ok, bo nie rozumiem jak może pozwalać na wojny i zabijanie niewinnych. Kiedy spytałam księdza on powiedział że też nie potrafi tego zrozumieć. Czyżby chciał zadawać śmierć i ból bo stracono go na krzyżu? Przecież to złośliwość. Nie wierzę Biblii bo nie Bóg ją napisał tylko natchnieni apostołowie, którzy nawet go nie spotkali. Nie ma pewności że dobrze zrozumieli Jego przesłanie. Dużo nawtrącał się kościół żeby krótko trzymać wierzących. Ja wierzę , że dekalog napisał Bóg i on mi wystarcza do życia. Islam może byłby ok gdyby nie zachęcał do mordowania innych wierzących i gdyby islamiści w tak bezczelny sposób nie naginali go do swoich potrzeb.