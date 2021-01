Blanka Lipińska reklamuje przeceniony szlafrok od Michele Morrone. "INSPIROWANY AFRODYTĄ"

Blanka Lipińska ze swoim 700-tysięcznym gronem obserwatorów na Instagramie może się pochwalić imponującą siłą marketingowego rażenia. Co prawda do zasięgów Julii Wieniawy trochę jej jeszcze brakuje (Julkę śledzi na Instagramie prawie 2 miliony osób), ale można zakładać, że druga część "365 dni", do której zdjęcia ruszają w maju, przysporzy Blani nowych followersów i celebrytka przekroczy wkrótce upragniony pierwszy milion fanów.