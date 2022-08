Blanka Lipińska solidaryzuje się z Mają Ostaszewską i pokazuje piersi na Instagramie: "Są SZTUCZNE, całkiem spoko, nawet pięknie ZROBIONE"

W Meksyku absolutnie nie dziwi widok nagich piersi, nagich pośladków, albo nagich ludzi, jest to całkowicie normalne. Natomiast u nas w kraju… Wiecie, moje piersi są sztuczne, są całkiem spoko, rzekłabym nawet, że są naprawdę pięknie zrobione. Wielokrotnie widzę mężczyzn, którzy jakoś nie noszą staników, a mają biust z siedem razy większy niż ja. Nie zdarzam się bardzo z tą niesprawiedliwością. Zachęcam wszystkie panie do wzięcia udziału w tej akcji, wrzucenia swojego zdjęcia topless i oznaczenia go tym hashtagiem. Bo nie wiem, czy wiecie, ale w Polsce za chodzenie topless na plaży dostaje się 500 złotych mandatu, a co złego jest w widoku nagiego ludzkiego ciała? - zirytowała się już na InstaStories Blanka.