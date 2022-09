Blanka Lipińska ujawnia, czym dokładnie ZAJMOWAŁA się w Zatoce Sztuki. "Miałam GROŹBY"

Aleksa 12 min. temu zgłoś do moderacji 12 0 Odpowiedz

Ukrywają siebie nawzajem. Każdy w tamtym czasie wiedział, co dzieje się w Zatoce Sztuki. Mieszkałam kiedyś w Gdyni i jak miałam nawet 19 lat to mama mówiła do jakich klubów nie mam chodzić i kto się bawi w takich klubach. Ze znajomymi omijaliśmy te miejsca wielkim łukiem i to nie jest tylko Zatoka Sztuki... tych klubów jest więcej. Nawet na jednej dyskotece były dziewczyny, co miały po 15 lat, a wstęp był od 18... Kiedyś zapytałam się ochroniarze, że czemu mi sprawdził dowód, a miałam już 21 lat, a grupie dziewczyn, co miały 15 nie... Dopiero wtedy zareagował i je wyprosił. Do Zatoki natomiast celebryci i nie tylko (głównie majętni ludzie) zabierali swoje dzieciaki... i wybaczcie, ale każdy o tym wiedział, kto mieszka lub mieszkał w Trójmieście i chodził na imprezy.