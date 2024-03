Blanka Lipińska ujawnia, jakim zabiegom się poddała i co jest w jej twarzy: "Wdrożyliśmy PLAN NAPRAWCZY"

Gwiazdy i celebryci nieustannie dążą do doskonałości. Chętnie więc poprawiają swój wygląd, a w ostatnich latach coraz więcej z nich przyznaje się do korzystania z zabiegów medycyny estetycznej oraz chirurgii plastycznej. Jedną z takich "chojraczek" jest Blanka Lipińska , która nigdy nie ukrywała, że swoją imponującą przemianę zawdzięcza skalpelowi.

Blanka Lipińska zdradza, jakim zabiegom się poddaje. Wprowadziła pewne zmiany

Aspekt zabiegów, którym regularnie poddaje się puławianka, od dawna intryguje jej fanki, na co wskazywać mogą powtarzające się pytania podczas organizowanych przez Blankę serii "Q&A". Zapytana w niedzielę o wolumetrię pisarka ujawniła, że odpuściła sobie korzystanie z wypełniaczy i z pomocą pewnej doktor stara się teraz odwrócić to, co w przeszłości spartaczyli jej poprzednicy.

Po mojej wolumetrii to już nie ma nawet śladu - zapewniła. Więc nawet nie pamiętam. Aktualnie mam zrobiony tylko botoks, wypełnione skronie kwasem i usta w fazie robienia, to wszystko. Resztę we wrześniu "rozpuścił" renuvion. Mówiłam to kilka tygodni temu. Razem ze swoją doktor wdrożyliśmy plan naprawczy, który nie obejmuje żadnych wypełniaczy, więc efekt co jest teraz to nowoczesne maszyny, lasery i takie tam.