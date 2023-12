Blanka Lipińska WYŚMIAŁA fryzurę Agaty Dudy. Porównała pierwszą damę do znanego... MUZYKA (FOTO)

Zenada serio 8 min. temu zgłoś do moderacji 9 1 Odpowiedz

Wiecie co możecie lapkowac w gore i w dol mój komentarz w ogóle mnie to nie obchodzi. Tyle jadu się wylała pod poprzednim artykułem o Dudowej i teraz jeszcze ta się wypowiedziała. Dziewczyny jak wy chcecie żeby faceci was szanowali? Kobieta kobiecie takie rzeczy. Jakby Wam fryzjerka raz drugi ścielą za krótko włosy to byście zobaczyły co to znaczy zapuszczanie. Przeszłam przez to nie raz i nie wiem co w tym śmiesznego dla innej kobiety naprawdę rozumiem faceta. No chyba że się podszywacie pod babeczki wcale bym się nie dziwiła 🤨