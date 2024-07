Blanka Lipińska wyśmiała statystów w "DDTVN": "Słuchajcie, czy tylko ja się wstydzę, widząc takie rzeczy?"

Słuchajcie, czy tylko ja się wstydzę widząc takie rzeczy? Ja mam coś takiego, że wstydzę się za ludzi, co nie? Nie wiem czy zwróciliście uwagę, jeśli to oglądacie, ale spójrzcie na drugi plan. Tutaj to się dopiero dzieje, drugi plan jest naprawdę "ostry". Zwłaszcza panowie. Moim faworytem jest ten w bordowej [koszulce przyp. red.] i ten po drugiej stronie DJ-ejki. O, ten w niebieskim też się teraz wyłonił, dobry jest. Bosko... Dobrze, wszystkie rączki w górę, jedziemy. [...] Panowie w takich sytuacjach są najciekawsi jednak. Tutaj dziewczynka czuje się trochę awkward, myślę, że ona czuje się podobnie do mnie, kiedy to oglądam. [...] Piszecie do mnie, że nie jestem jedyna, która to czuje, także jest nas więcej. Co mogę Wam powiedzieć? Pięknej niedzieli Wam życzę. Było ostro, dzięki TVN - skomentowała z sarkazmem.