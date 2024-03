Blanka Lipińska wywołana do tablicy: "Nie jest ci wstyd, że REKLAMOWAŁAŚ TUSKA?". Odpowiedź była krótka, ale dosadna

Niedawno minęło sto dni rządu Donalda Tuska , więc branżowe media szybko zabrały się za rozliczanie jego przedwyborczych obietnic. Wnioski co prawda nie były optymistyczne, ale wielu zapewnia, że zmiany wymagają czasu i wszystko dopiero przed nami. Warto pamiętać, że kredytu zaufania udzieliło dzisiejszemu premierowi wielu rodaków, w tym również przedstawiciele świata show-biznesu.

Blanka Lipińska zapytana o Donalda Tuska. Szybko odbiła piłeczkę

Bardzo chętnie będę się przyglądać temu, co robi pan Donald Tusk i nie ukrywam, że będę bardzo kibicować zarówno jemu, jak i całemu jego rządowi - cytuje jej słowa wspomniany portal.

Z kolei wcześniej, gdy po wstępnych wynikach wyborów stało się jasne, że w Sejmie prawdopodobnie czekają nas poważne zmiany, Blanka zareagowała wyjątkowo emocjonalnie. Dziękowała przede wszystkim za to, że Polacy tak tłumnie poszli do urn, co przełożyło się na imponującą frekwencję.