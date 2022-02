Blanka Lipińska z twarzą NAKŁUTĄ IGŁAMI raduje się po kolejnym zabiegu: "NACIĄGNĘŁAM SIĘ" (FOTO)

Blanka Lipińska nigdy nie kryła, że jej wygląd to dzieło, nad którym pracował szereg chirurgów plastycznych i kosmetyczek. Pisarka poczytnego porno w przeszłości przeszła operację powiększenia piersi, wycięcia torebek tłuszczowych, a ponadto zrobiła sobie wolumetrię twarzy kwasem hialuronowym i lipolizę. Wszystko to wyniosło ją kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Nie wszystkie te doświadczenia skończyły się dla niej dobrze. Do dziś Blanka Lipińska mierzy się ze zwisającą skórą po operacji wycięcia policzków sprzed dziesięciu lat. Jak przyznała, do procedury podeszła za późno (miała wtedy 26 lat), przez co skóra nigdy już nie wróciła do formy.