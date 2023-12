Blanka Lipińska zapytana o APOSTAZJĘ. Tłumaczy, dlaczego się na nią nie zdecydowała. "To jest ABSURD"

Patrzcie, jaki to jest absurd. Apostazja to jest porzucenie wiary katolickiej i teraz ktoś wam mówi, że już nie jesteście w rodzinie kościoła. Czy to oznacza, że muszę teraz nie wierzyć w Boga? [...]. Czy jeżeli ja nie wierzę w Boga, to jest mi potrzebna jakaś apostazja, żeby ktoś mi powiedział: "Dobrze, teraz w świetle naszego kościelnego prawa, które mnie nie interesuje, możesz nie wierzyć w Boga". Czujecie tutaj absurdek? - powiedziała na Instagramie.

Blanka Lipińska tłumaczy swoje podejście do apostazji i zaznacza: "Ja nie jestem przeciwnikiem wiary"

Mnie to nie jest do niczego potrzebne. Żebyśmy mieli jasność: ja w ogóle nie jestem przeciwnikiem wiary. Ja bardzo lubię słuchać ludzi, którzy głęboko wierzą i są przynależni do jakiejś religii. Nie mówię tylko o katolikach, mówię też o muzułmanach, buddystach... Uwielbiam, bo z tych ludzi płynie wspaniała dobroć. Umówmy się: założenia religii to jest dobro i miłość. To są same dobre założenia, więc ja, broń Boże, przeciwnikiem wiary nie jestem. Tylko mi to nie jest do niczego potrzebne - podsumowała.