Blanka z "Rolnik szuka żony" przeszła metamorfozę. W takiej odsłonie TRUDNO ją rozpoznać (FOTO)

24-letnia mieszkanka Szydłowca, szybko podbiła serca widzów programu "Rolnik szuka żony" . Jako uczestniczka dziesiątej edycji tego hitu TVP1 , zwróciła na siebie uwagę dzięki promiennemu uśmiechowi i otwartości, co bardzo spodobało się fanom.

Bardzo dobrze mi się z tobą rozmawia. Tak naprawdę jednak nic takiego do ciebie nie poczułem . Dlatego chciałbym ci podziękować za udział w programie - oznajmił wówczas Artur.

Co więcej, sposób, w jaki Artur zwracał się do Sary, został odebrany przez publiczność jako niewłaściwy i niekulturalny, co dodatkowo pogorszyło jego wizerunek w oczach fanów programu.