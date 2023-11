Bliscy martwią się o stan zdrowia Jennifer Aniston po śmierci Matthew Perry'ego: "Przeżywa to najbardziej"

Jennifer Aniston i Matthew Perry byli ze sobą niezwykle zżyci. Aktorzy znali się jeszcze przed zagraniem w "Przyjaciołach". Serialowa Rachel dała mu wtedy kosza, ale w zamian zaproponowała przyjaźń, która trwała aż do śmierci. To właśnie Aniston skonfrontowała się z Matthew na planie produkcji, gdy zauważyła, że ma problem z alkoholem. Podobno Jennifer jeszcze w tym roku potrafiła do niego zadzwonić i upewnić się, że dobrze sobie radzi.