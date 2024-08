Bliscy przyjaciele Jennifer Lopez nie cierpią Bena Afflecka. Dziś to im wypłakuje się w rękaw: "Jest pierwszoligowym D*PKIEM"

Przyjaciele Lopez nie cierpią Afflecka. "Pierwszoligowy d*pek"

W tych trudnych chwilach zarówno Jennifer, jak i Ben mogą liczyć na wsparcie bliskich i przyjaciół. Okazuje się, że osoby z jej otoczenia niekoniecznie przepadają za Affleckiem i ostrzegały, że może się to źle skończyć. Portal Page Six wskazuje, że entuzjazmu nie wykazywał m.in. jej wieloletni menadżer, Benny Medina .

Jak wyjaśniono, Benny pracował z Lopez do 2003 roku i ich drogi zawodowe miały się rozejść właśnie przez Afflecka. Gdy pierwszy związek pary dobiegł końca, Medina wrócił do dawnych obowiązków i od tej pory znów mają z JLo bliskie relacje. Niedawno spędzał z nią nawet czas na wakacjach, oczywiście z dala od Bena, który był w tym czasie w Los Angeles. O ich drugim związku i późniejszym ślubie wolał się nie wypowiadać, bo wiedział, że Jennifer i tak zrobi swoje.

Medina nie jest natomiast jedyny. Zachwycona nie była też Leah Remini, prywatnie bliska przyjaciółka JLo, jednak ona już próbowała przemówić gwieździe do rozsądku. Skończyło się brakiem zaproszenia na ślub, a ich relacje wyraźnie się ochłodziły. Wszystko przez to, że kazała Lopez zastanowić się nad tym wszystkim, co za pierwszym razem doprowadziło do jej rozstania z Benem. Dziś znów są blisko i Leah pociesza ją w obliczu małżeńskiego kryzysu.