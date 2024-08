Bliska PŁACZU Angelika Mucha ekscytuje się, że przewidziała "suprise song" na trzecim koncercie Taylor Swift: "Wygraliśmy!" (WIDEO)

Kwarcu 33 min. temu zgłoś do moderacji 64 1 Odpowiedz

Co się dzieje z polskimi olimpijczykami ? Lekka, podczas biegów 7-8 miejsca w eliminacjach, daleko w tyle za resztą. Smutne miny, bo my nie w formie, a mnie to boli noga już od dawna. To nie są pojedyncze przypadki... tam wszyscy jakby za karę? Czyja to jest wina P-ka Olu? Malwina 🔨wzrusza ramionami, że już od 3 lat jej nie wychodzi i że trudno. To po co oni tam jadą za nasze piniondze ? 😞 Co im zrobiliście leśne dziady? 🧙‍♂️🧙‍♂️🧙‍♂️🧌