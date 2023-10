Bliźniaczki poślubiły bliźniaków. Sensację budzi WYGLĄD ich dzieci! (ZDJĘCIA)

Brittany i Josh oraz Briana i Jeremy to wyjątkowa rodzina, która skradła serca internautów. Briana i Brittany mają po 35 lat i są bliźniaczkami jednojajowymi, a swoich mężów poznały na festiwalu bliźniąt. Josh i Jeremy również są bliźniakami jednojajowymi.

Bliźniaczki poślubiły bliźniaków, a ich dzieci są naprawdę wyjątkowe

Oczywiście obie siostry pochwaliły się zdjęciami pociech w mediach społecznościowych. Rodzina Salyersów może pochwalić się ponad 270 tysiącami obserwujących na Instagramie . To również za pomocą tej platformy rodzina przekazała swoim fanom zaskakujące informacje o swoich potomkach. Z ich rodzinnego Instagrama można się dowiedzieć, że chłopcy posiadają to samo DNA , czyli są bliźniakami czwartorzędowymi.

Identyczne bliźnięta mają to samo DNA. Kiedy dwie pary bliźniąt jednojajowych zawierają związek małżeński, ich dzieci stają się genetycznym rodzeństwem - czytamy w komentarzu pod jednym z instagramowych wpisów na profilu "salyerstwins".

To bardzo rzadka sytuacja, która występuje tylko w przypadku, gdy para bliźniąt jednojajowych ma dziecko z inną parą bliźniaków i chociaż oficjalnie są kuzynostwem, to genetycznie jest im bliżej do bycia rodzeństwem i wyglądają niemal identycznie.