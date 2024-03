Bliźniaczki syjamskie mają jednego męża. Internauci dopytują: "Czy to jest poligamia, czy jeszcze nie?"

Urodzenie bliźniąt syjamskich zdarza się raz na ok. 190 tys. urodzeń. Rodzaj zrośnięcia sióstr Hensel jest jeszcze rzadszy. Naukowcy szacują, że zapada na niego jedynie 11 proc. wszystkich bliźniąt. W terminologii medycznej nazywa się on Dicephalic parapagus.

Muszą współpracować ze sobą non-stop

Co fascynujące, każda z nich kontroluje jedną stronę ciała, co wymaga niesamowitej koordynacji i współpracy, aby mogły wykonywać codzienne czynności. Historia Abby i Brittany stała się szeroko znana dzięki programowi telewizyjnemu "Abby & Brittany" , który zadebiutował na kanale TLC .

Bliźniaczki Abby i Brittany Hensel wyszły za mąż

Czy to trójkąt, czy nie?; On pokochał je obie, czy tylko jedną z nich? A czy obie te głowy musiały wyrazić zgodę na ślub czy tylko jedna?; A co jak jedną będzie boleć głowa?; Czy to jest poligamia czy jeszcze nie?; Ciekawe, czy obydwie go kochają; Stary przegra każdą kłótnię; Ciekawe, z która lepiej się dogaduje; Tak wiele pytań, tak mało odpowiedzi...