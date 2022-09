BŁYSZCZĄCA Kim Kardashian prezentuje boskie kształty na pokazie FENDI w wysadzanej diamentami sukni (ZDJĘCIA)

Kim Kardashian zaistniała w mediach dzięki przyjaźni z Paris Hilton i sekstaśmie, która "wyciekła" do mediów. Niektórzy twierdzą jednak, że jej kariera skrupulatnie przygotowana była przez mom-manager Kris Jenner, która miała zadbać o to, by o córce było głośno. Największą popularność przyniosło jej jednak rodzinne show "Z Kamerą u Kardashianów", które sprawiło, że kariera Kim błyskawicznie poszybowała od góry.