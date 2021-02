Bogusław Linda nie chce się poddać operacji kręgosłupa. Zamiast tego korzysta z medycyny naturalnej

Starzeję się, rejestruję charakterystyczne sygnały psychofizyczne. Czas biegnie trzy razy szybciej, niż kiedyś. Obawiam się przede wszystkim chorób, co się nieuchronnie wiąże ze starością - wyznał aktor.

Okazuje się, że kręgosłupowi Lindy może pomóc operacja, na którą namawiają go lekarze, a także najbliżsi - w tym żona, Lidia Popiel. Aktor wciąż wzbrania się jednak przed chirurgiczną interwencją. Obawia się bowiem nie tylko samego pobytu w szpitalu w czasach pandemii, lecz również żmudnej rehabilitacji, której musiałby poddać się po zabiegu.

Choć bliscy Lindy coraz bardziej drżą o jego zdrowie, aktor nie zamierza zgłaszać się do szpitala i póki co leczy się z wykorzystaniem medycyny naturalnej. 68-latek pokłada ponoć nadzieję w zabiegach, podczas których masażysta naciera go specjalnymi olejkami.