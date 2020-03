Bohater "Króla tygrysów" stracił zęby przez zażywanie metaamfetaminy. Teraz ma NOWY UŚMIECH (FOTO)

Dawno żadna produkcja Netfliksa nie wywołała takiego szumu w sieci, jak dokument "Król tygrysów". Historia hodowców dzikich kotów, której jednym z głównych bohaterów jest Joe Exotic, poliamoryczny gej oskarżony o zlecenie zabójstwa, stała się inspiracją do stworzenia tysięcy memów, a o zaskakujących zwrotach akcji dywagują największe tuzy światowego show biznesu. W dokumencie roi się od "ekstrawagnackich" postaci i absurdalnych wydarzeń. Gdyby to wszystko nie wydarzyło się naprawdę, ciężko byłoby to wymyślić...