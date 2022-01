Bojowo nastawiona Ewa Bilan-Stoch ZWALCZA krytyków Kamila Stocha na Twitterze! Taka żona to skarb?

ABC 14 min. temu zgłoś do moderacji 6 24 Odpowiedz

A mnie się zdaje, że w tym małżeństwie zaczyna być już coś nie tak i to jest jedna z przyczyn. Skończyli budować ogromny dom, snują się po nim, innych celów na przyszłość nie mają, nudzą się, skończyły się zajęcia i fascynacja, pojawia się drażliwość, przyszłość niepewna, mistrz ma już swoje lata, będzie kończył karierę to i kasa spada i już raczej będzie coraz mniej, zawsze będzie szanowany, ale odchodzi w cień, nie wie, co będzie dalej robił, bo główne stołki w PZN zajęte, a pewnie nic innego nie umie. To i flustracje, żonka przyzwyczajona, że ma męża gwiazdę i przez to też sama się lansowała, a tu teraz co. A Stoch, jak można było nieraz zauważyć, to taki jej synek z humorami, ona mu raczej matkowała, bo było warto. Życie bywa zaskakujące.