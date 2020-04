Boris Johnson po raz kolejny ZOSTAŁ OJCEM!

Long live! 45 min. temu zgłoś do moderacji 5 5 Odpowiedz

Boris Johnson to NAJLEPSZY premier Wielkiej Brytanii w ostatnich kilkudziesięciu latach! Uwielbia go zdecydowana większość Brytyjczyków. Dobre pochodzenie, błyskotliwie inteligentny, świetne wykształcenie (Eton, Oxford). Zdecydowany wróg komunistów i postkomunistów. Oficjalnie politycznie poprawny, ale prywatnie zadeklarowany przeciwnik ideologii LGBT oraz wojujących feministek (choć jest znany z licznych romansów). W latach 2008-2016 świetny mayor (burmistrz) Londynu, w odróżnieniu od obecnego - Pakistańczyka Sadiq Khana - który doprowadził do tego, że Londyn jest europejską stolicą popełnianych morderstw, przede wszystkim w porachunkach młodzieżowych, murzyńskich i albańskich gangów narkotykowych, rządzących od 2017 roku tym miastem. Po kilku latach chaosu Boris Johnson sfinalizował Brexit, wprowadzając zarazem w UK kilka bardzo ważnych gospodarczo posunięć. Szefowie Unii Europejskiej na jego widok dostają drgawek, a szczerze nienawidzi go Donald Tusk, którego w ostatnich latach Johnson ośmieszył publicznie kilka razy, w swoim niepowtarzalnym, inteligentnym stylu.