Borys Szyc i Justyna Nagłowska relaksują się na masażu: "Szczęśliwy tata to szczęśliwa mama" (FOTO)

"Pytacie mnie często o masaż w ciąży" - zwróciła się do followersów. "Jeśli wam doktor pozwoli i nie macie przeciwskazań, to w drugim i trzecim trymestrze można i bardzo polecam! Ciało w ciąży dostaje ogromny wycisk, a ciało to nasz dom. Ja dbam o swój dom, który dzielę teraz z moim dzidziusiem, jak tylko mogę. A regularne masaże to dla nas dobrodziejstwa" - dodała przyszła mama, a na dowód swoich słów pokazała fotografię w ręczniku.