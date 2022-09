Borys Szyc smutno o publicznej walce z alkoholizmem: "Chcą mnie zranić, nazywając PIJACZYNĄ! Mówią: "A TEN ZNOWU CHLEJE""

10 sierpnia 2014 roku podjąłem decyzje, żeby nie pić. Leżałem na kanapie bez sił, po wielodniowym piciu, po wielu latach picia, pozbawiony już sił i bliski śmierci. Na dworze był piękny, ciepły dzień a ja ryczałem z bezsilności . Ale tliła mi się głowie jakaś lampka. Chcę żyć. Nie chce tak umrzeć. Sonia, mama, Justyna... Moje życie, moje marzenia, pasja, przyjaciele... Naprawdę to wszystko ma się skończyć przez alkohol? - pisał.

Borys Szyc szczerze o zmaganiach z alkoholizmem

Dziś Borys Szyc nie tylko osiągnął cel, lecz także chce motywować innych, aby wzięli sprawy w swoje ręce i podjęli walkę z nałogiem. Zmagania z alkoholizmem nie są jednak proste, a publiczna walka o powrót do zdrowia generowała wiele komentarzy, w tym niestety hejterskich. Teraz w rozmowie z Piotrem Jaconiem w programie "Bez polityki" przyznał, że wciąż zdarzają się ataki na niego, a wtedy krytycy nawiązują właśnie do jego choroby.

"E najeb*ny znowu", "Przestań chlać, Szyc!". Pierwsze, czym chcą mnie ludzie zranić, to, że mnie nazywają "pijaczyną", albo "a ten znowu chleje". Pokazuje to psychologicznie, dlaczego ktoś np. nie będzie chciał się przyznać, że jest chory. No, bo ma wkoło takich właśnie super fajnych "wujków i ciocie" - mówi.