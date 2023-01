Borys Szyc świętuje 18. urodziny córki Soni. Fani w komentarzach: "To twoja KOPIA (FOTO)

Borys Szyc od lat obecny jest w show biznesie. Mimo że aktor dość oszczędnie opowiada o życiu prywatnym, to od czasu do czasu robi mały wyjątek i pokazuje nieco więcej na swoim Instagramie. Szyc w 2020 roku po raz drugi został tatą, kiedy na świat przyszedł mały Henryk - owoc jego małżeństwa z Justyną Nagłowską . Artysta wychowuje też córkę z poprzedniego związku z Anną Bareją, a dziewczyna zaczyna podążać śladami sławnego ojca, bo próbowała już swoich sił przed kamerą. Jakiś czas temu Borys chwalił się bowiem, że jego pociecha zagra u jego boku w filmie "Ryfka".

Łatwo policzyć od 1 do 18. Ale jak to pojąć? Że minęło już tyle czasu i moja mała córcia staje się dziś dorosłą kobietą…? Kocham Cię, córeczko, bezwarunkową miłością. Sprawiłaś mi tyle wzruszeń, tyle się nauczyłem dzięki Tobie… Jesteś pięknym, mądrym i wrażliwym człowiekiem. Kobietą, która ma swoje jasne plany i marzenia. Życzę Ci, żebyś czuła wolność i szczęście w dorosłym życiu. Żyj! - pisał na Instagramie.

W komentarzach nie zabrakło komplementów fanów i głosów, że Sonia to kopia taty. Kilka miłych słów pozostawiła również... Monika Olejnik.

Najlepszego dla Soni. Borys to Twoja kopia!; Szczęścia i zdrowia dla pięknej córki fajnego taty; Ale podobna; Ale córcia do Pana podobna! Wszystkiego najlepszego dla Jubilatki; Piękna kobieta, czysty tata; Sto lat dla Soni, Henio bardzo podobny do niej - komentowali internauci.