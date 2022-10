Boska Jennifer Lopez zachwyca na Halloween w stroju zmumifikowanej KLEOPATRY: "Jedna z moich ulubionych kreacji..." (FOTO)

🌷🌷🌷🌷🌷🌷 51 min. temu zgłoś do moderacji 49 3 Odpowiedz

Zróbmy proszę taka tradycję by pod każdym postem udostępnić jakąś zbiórkę na malutkie cierpiące dzieci, bądź starsze osoby potrzebujące. Ostatnio Helka zrobiła furorę nagłaśniając sprawę pana który potrzebował niewielkiej kwoty na rehabilitację. Zbiórka stała w miejscu 2 lata a ostatniego dnia Pan zdobył wymarzoną kwotę na turnus. Płakałam ze wzruszenia jacy potrafimy być wspaniali i zjednoczeni w trudnych czasach. Dziś wpłaciłam na chorego Romusia. Zbiórka siepomaga Roman Antsikewicz. Rdzeniowy zanik mięśni. Ojciec porzucił go na Oiomie odwracając jego główkę by nie widział jak odchodzi. Chłopczyk nie dostaje żadnych leków, a jedyne na co może liczyć to miłość mamy i jej wielogodzinne masowanie bezwładnego synka. Ps.Jutro wpłacam na inne. Dobro wraca. A wdzięczność za to co mamy powraca jak bumerang, radość z niewielkiej nawet pomocy rozjaśnia każdy dzień.