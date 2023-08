Bożena Dykiel poznała męża prawie PÓŁ WIEKU TEMU. Jaki jest sekret ich udanego związku?

Ech 40 min. temu zgłoś do moderacji 45 6 Odpowiedz

I super. Ludzie teraz idą jak tarany przez życie, krzywdząc wszystkich którzy staną na drodze do ich pogoni za wyimaginowanym szczęściem, które jest tam gdzieś za rogiem... niszczą psychikę własnych dzieci , kolejnych partnerów, a na końcu okazuje się, że w kolejnych związkach powielają te same schematy , bo to w nich samych tkwi przyczyna wszelkich niepowodzeń.. Z zapałem tworzą kolejne konfiguracje i patchworki , zostawiając po sobie emocjonalne zgliszcza. W każdej relacji są dobre i złe chwile, ale czas być dorosłym, pracować nad związkiem, a nie uciekać jak dziecko od problemów i szukać kolejnych motyli w brzuchu..na 5 minut... Pozdrowienia dla Pani Bożeny i Męża. Szacun.