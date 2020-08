Bracia Collins szczerze o TRAUMATYCZNYM dzieciństwie. "W domu była agresja. Wiemy, co to znaczy być głodnym"

Nie powiem 13 min. temu zgłoś do moderacji 10 2 Odpowiedz

Też miałem "podobne dzieciństwo" i w tamtym roku odważyłem się o nim komuś opowiedzieć i poszedłem do psychologa. Zawsze miałem poczucie, że nie mogę narzekać, bo pewnie inni mają gorzej, ale to też nigdy nie pozwoliło mi pozbyć się tego wszystkiego, co we mnie siedziało. W momencie, gdy powiedziałem wszystko (bardzo skróconą wersje) mojej psycholog i zobaczyłem w jej oczach łzy, zdałem sobie sprawę, że ja mam prawo czuć się źle z tym, co się działo (z resztą w późniejszych terapiach mnie w tym potwierdziła). Chcę tylko powiedzieć, że jeżeli macie taką możliwość, to udajcie się do psychologa, bo naprawdę to pomaga, a jak wiemy różne myśli się nam kotłują w głowie... I tak wiem, że to kosztuje ja sam straciłem na to mnóstwo pieniędzy, musiałem z wielu rzeczy zrezygnować, ale było warto.