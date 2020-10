Brad Pitt oskarżony o WYŁUDZENIE od mieszkanki Teksasu ogromnych pieniędzy! "Dyskutowali o ŚLUBIE"

Tajemnicą poliszynela są iluzoryczne majątki, w które obrastają niektóre gwiazdki, chcąc wybić się przed szereg żądnych atencji klonów. Luksusowe rezydencje niekiedy okazują się być jedynie wypożyczone, a oddawanie użytych już markowych ciuszków do praktyka niemalże powszednia w showbizowym światku. Istnieją jednak gwiazdy, które do końca swojego życia mogłyby już nie pracować, a i tak wystarczyłoby im funduszy na dostatni byt. Jedną z nich jest bez wątpienia Brad Pitt - absolutna ikona Hollywood, laureat Oscara i były małżonek Angeliny Jolie .

Nie dziwi więc, że najnowsze oskarżenia formułowane pod adresem aktora spotkały się raczej z chłodnym przyjęciem wśród opinii publicznej. Jak informuje The Post, gwiazdor został oskarżony przez niejaką Kelli Christinę - właścicielkę firmy medycznej z Plano w Teksasie, o wyłudzenie od niej kwoty 40 tysięcy dolarów. Za tę sumę aktor był zobowiązany do pojawienia się na pięciu wydarzeniach zorganizowanych przez Christinę. Miały one za zadanie zebrać fundusze na założoną przez Pitta organizację charytatywną wspierającą ofiary huraganu Katrina Make It Right Foundation.