Brat Katarzyny Cichopek wspiera ją w dniu rozprawy rozwodowej z Marcinem Hakielem (ZDJĘCIA)

Ala 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Nie wiem kto może uznać to za elegancję. Klapki na szpilce to może do nocnego klubu ew.na pierwszą randkę i te okulary na łańcuchu z perłami? To jest szczyt kiczu ale cichłopkowa jest 100% kiczowana. Jeden plus to gładkie spięte kutony choć raz nie rozczapirzone.