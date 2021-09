Brat Kate Middleton WZIĄŁ ŚLUB!

Mamproblem 39 min. temu zgłoś do moderacji 3 4 Odpowiedz

Co zrobic z babą, która nie chce isc do pracy, bo "woli ogarniać dom" i twierdzi że ma prawo do wyboru ścieżki w życiu? Nie mieszkamy jeszcze razem ale ona twierdzi że to normalne i tak chce żyć i jak ja widzę inaczej przyszłość to żebym ja zostawił... Nie ukrywam zależy mi na niej, jak przekonać ja że to nie jest normalne i musi pracować? Ps. Ona teraz nie pracuje na etat, dorabia sobie. Ps 2 nie jest raczej materialistka na tyle ją znam.. Nie zostawiła mnie nawet jak przez pół roku nie miałem pracy, dlatego szkoda mi tego związku