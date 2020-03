Brat Meghan Markle wyśmiewa ambicje znanej siostry: "Chce być jak OPRAH ALBO MICHELLE OBAMA"

Teraz do głosu dochodzi z kolei przyrodni brat Meghan, Thomas Markle Jr . Imię i nazwisko oczywiście nie mogą być przypadkowe, bo "życzliwy" krewny Meghan postanowił uciąć sobie przemiłą pogawędkę z dziennikarką portalu Express, której celem było - zgadliście - omówienie życia i ambicji Meghan Markle . Co prawda Thomas, podobnie jak reszta rodziny, nie kontaktował się z nią od lat, jednak oczywiście wie o niej wszystko i chętnie nam o wszystkim opowiedział .

Meghan chce wyraźnie wrócić do Hollywood . Była księżną, czemu zrezygnowała z królewskiego życia? Najwyraźniej myślała o czymś innym i miała inne plany na życie. Chce cały czas być w świetle jupiterów i to będzie chciała osiągnąć - twierdzi Thomas.

Jakoś nie widzę jej w "Avengersach" czy czymś takim. Wiem natomiast, że znajdzie sposób, żeby wrócić do Hollywood. Wszystko, co z nim związane, szczególnie George Clooney i znane osobistości klasy A, to dokładnie to, co ją tam ciągnie - mówi.