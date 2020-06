Pogodzony z rozstaniem Brian Austin Green romansuje z... Courtney Stodden? Przyłapano ich razem na lunchu

Megan Fox i Brian Austin Green niedawno ogłosili, że postanowili się rozstać po 10 latach związku. Choć to nie pierwszy raz, gdy para napotkała problemy w swojej relacji, to wygląda na to, że tym razem podjęli już ostateczną decyzję. Aktorka zresztą długo nie rozpaczała i już pojawiły się spekulacje, że romansuje z raperem Machine Gun Kellym.