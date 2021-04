"Bridgertonowie" BEZ Regé-Jean Page'a! Netflix ogłosił koniec przygody księcia Hastings

Bubuś 32 min. temu zgłoś do moderacji 12 15 Odpowiedz

Nie rozumiem skąd taka popularność Netflixa, jak dla mnie to tam poza Stranger Thins nie ma nic ciekawego. Fargo, Detektyw, Rzym, Carnivale - to są super seriale i superprodukcje. Słyszałyście o czymś takim jak hbo go? Ogarnijcie się ludzie :(