Brigitte Macron zostawiła męża dla młodszego o 25 lat kochanka. Do ślubu z Emmanuelem mogło nie dojść: "Miałam mętlik w głowie"

Incel 14 min. temu

zejdź ..,widać cię to mocno uwiera.Twoj czas się szybko kurczy lalu. Załóżmy że jesteś młoda, masz 30 lat ale nie masz jeszcze partnera, poznasz go w wieku 32 lat ,kolejne 2 lata zechcesz bezdzietnie pouzywac życia z nim i robi się już niebezpiecznie z ciążą. Załóżmy że będziesz w gronie całkiem licznych pechowców co mają problemy z poczęciem, to już zegar zaczyna głośno dzwonic. In vitro to nie jest bułka z masłem. Nie każdy się do tego nadaje. Pojdz do kliniki i popytaj starszych niedoszłych matek 35 plus co myślą. Wszystkie jak jeden mąż wołają, że myślały, że jeszcze mają czas. Młode 20stki do rodzenia i pieluch! Na zabawę był czas w gimnazjum.