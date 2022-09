Brigitte Nielsen wymienia CZUŁOŚCI z mężem i prezentuje szczupłą sylwetkę na plaży w Marbelli (ZDJĘCIA)

Brigitte Nielsen zyskała ogromną popularność w latach 80., kiedy to została ukochaną idola milionów - Sylvestra Stallone'a. Mimo że i ona próbowała swoich sił w aktorstwie, to nie udało jej się powtórzyć sukcesu byłego męża. Otrzymała za to między innymi nominację do Złotej Maliny i zagrała w kilku drugorzędnych włoskich dramatach.