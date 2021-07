"Wyzwolona" Britney Spears pozuje TOPLESS! (FOTO)

Kaja 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

To nie chodzi o oburzenie Januszy czy Grażyn że przecież na facet na plaży bez koszulki może chodzić na plaży a kobieta nie... Chodzi o Britney która idzie da sądu po latach kurateli i chce udowodnić że wszystko z nią ok na tyle żeby odzyskać wolność... Tylko że wstawianiem takich poprostu głupich postów które gwarantuje 90%procent z Nas by nie zrobiło tym bardziej mając dzieci!! Takie fotki to ja wstawiałam gdy mialam 16 lat na Fotka. Pl, żenada poprostu.... Kobieta chce udowodnić że jest wyzwolona, a wstawia tak durne posty i to nie tylko to bez biustonosza ale praktycznie każdy każdy z tychjej postów jest bez ladu i składu... Dajcie jej pełną wolność, zobaczymy co się będzie działo.. Śluby, ciąże i twronienie kasy na co się da..