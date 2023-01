Britney Spears przerywa milczenie w sprawie AFERY, którą rozkręciła w knajpie. Wymowny wpis gwiazdy... (FOTO)

Jeszcze kilkanaście miesięcy temu fani Britney Spears świętowali wyzwolenie idolki spod ojcowskiej kurateli. Niestety niedługo po tym, jak gwiazda odzyskała wolność, jej wielbiciele znaleźli kolejne powody do zmartwień. Z czasem na instagramowym profilu Brit zaczęły pojawiać się niepokojące wpisy, a wśród internautów szerzyły się teorie spiskowe na temat losów wokalistki. Niektórzy spekulowali na przykład, że gwiazda nigdy nie wróciła z miesiąca miodowego na Hawajach, a jej mąż Sam Asghari pokazuje na Instagramie jej... sobowtóra. Ostatnio dawno niewidziana Spears wraz z ukochanym wybrała się do restauracji. Według zagranicznych mediów na miejscu doszło do awantury z udziałem gwiazdy, po której jej mąż opuścił lokal.