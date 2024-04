Britney Spears w neonowej panterce i kusych majtkach prezentuje uwodzicielski taniec brzucha. Tęskniliście? (WIDEO)

Kaska 9 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Nie wiem czemu ona tak tańczy wiecznie w gaciach, ten sam taniej jakby upośledzonego dziecka No bo ranczyc nie umie ,nie ma co się oszukiwać, kurde nie czaje bo już nie chodzi czy jej coś padło na głowę bo pewnie tak ale ze poszło w tym kierunku że non stop tańczy ten sam układ pół nago? Żeby jeszcze wymyślała inne kroki🤭 No cóż widocznie ma potrzebę pokazywania siebie nam wszystkim jak tańczy a pewnie myśli, że tańczy pięknie, nie grozi nam więc niech sobie tańczy oby nie zagrażała sobie samej...