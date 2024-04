Britney Spears znajduje się w OPŁAKANYM stanie psychicznym? "Nikt nie może czuć się przy niej bezpiecznie"

gdyż 60 min. temu zgłoś do moderacji 165 18 Odpowiedz

Ta terapia to było pranie mózgu Britney, plus z dawkami litu które ja nieodwracalnie upośledziły to nie pomagało. To nie była terapia jak się czujesz i co robisz tylko masz być posłuszna, akceptować że żyjesz jak maszyna do zarabiania, nie możesz kupić nawet pary adidasów dla siebie ani zobaczyć własnego dziecka a ojciec sprzedaje plotki na twój temat do paparazzi. Psycholog z kręgosłupem moralnym poszedłby na policję a nie wmawiał jej ze ma obowiązek pracować na ojca. Ona nie chciała. Wystarczyłoby żeby wyciągnęli ją z show biznesu po toxic. Normalna terapia, odwyk, rodzina. Ale oni byli chciwi i chcieli z niej kasy więc zmuszali do nowych płyt i faszerowali ją prochami