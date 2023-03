Brytyjka zostawiła niemowlę i poleciała NA OPERACJĘ PLASTYCZNĄ! Teraz porównują ją do Cheryl Cole... Rzeczywiście?

DRAMAT 11 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

wiekszość komentujących osób to społeczne wynaturzenia dla których wygląd liczy się ponad wszystko, po co sie rozmnażać jak i tak ani nie macie uczuć ani nie powinnyście nigdy być matką kogokolwiek, przez cała ciążę myślała zamiast o dziecko to o tym co sobie wyciąć a co sobie dorobić, co ona przekaże temu małemu człowiekowi?? teraz zamiast się zająć tym dzieckiem je tulić i do niego mówić to będzie siedzieć z lusterkiem i smartfonem, dziecko będzie płakać a ona będzie na pewno mówić że dobrze bo ćwiczy głos